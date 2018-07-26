Южный дублер Кутузовского проспекта построят в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство южного дублера Кутузовского проспекта (ЮДКП) планируют завершить в 2020 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, согласно условиям госконтракта, строительство южного дублера Кутузовского проспекта должно завершиться через два года. "В настоящее время мы приступили к работам первого и второго этапов", – уточнил Бочкарев.

По информации департамента, на первом этапе проект строительства южного дублера Кутузовского проспекта предполагает возведение эстакады основного хода на пересечении будущего дублера с Минской улицей протяженностью около 367 метров. Кроме того, предусмотрено строительство эстакады на съезде с ЮДКП на Минскую улицу в сторону Кутузовского проспекта. Ее длина составит 116,3 метра. Еще одна эстакада, протяженностью 226,8 метра, появится на съезде с улицы Минская на ЮДКП в сторону Аминьевского шоссе. В планах первого этапа работ также – возведение правоповоротного съезда с Минской улицы на южный дублер в сторону ТТК, эстакады на съезде с ЮДКП в ТД "Волынская" и эстакады на выезде из ТД "Волынская" на ЮДКП, добавили в ведомстве.

Кроме того, в рамках первого этапа предстоит построить путепровод на съезде с Мосфильмовской улицы в ТД "Волынская", двух мостов через реку Сетунь, дорог длиной более шести километров, а также двух подземных пешеходных переходов. Наряду с этим, сообщили в департаменте, проект предусматривает установку шумозащитных и защитных экранов длиной 1,76 километра, строительство очистных сооружений и прокладку инженерных сетей.

По данным ведомства, на втором этапе работ построят 6,27 километра дорог, два подземных пешеходных перехода, а также два путепровода. Один из них появится на пересечении южного дублера Кутузовского проспекта со съездом на улицу Поклонная, а второй пройдет над железной дорогой Киевского направления МЖД.

Бочкарев назвал Кутузовский проспект "очень важным сектором города". По его словам, строительство южного дублера поможет разгрузить магистраль и обеспечит удобный подъезд к центру "Сколково".