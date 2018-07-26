Более 6 млн цветов бегонии вырастили для украшения столичных клумб

26 июля, 10:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Озеленители вырастили более шести миллионов цветов бегонии, чтобы украсить московские клумбы этим летом. Специалисты ГБУ "Озеленение" использовали для оформления столицы два вида бегонии: изящную и клубневую. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
Всего столичные клумбы украшают 25 сортов.
"Чтобы обеспечить здоровье растений, их своевременное и продолжительное цветение после высадки, в теплицах ГБУ "Озеленение" создают все необходимые условия: поддерживают температуру, обеспечивают дополнительную подсветку и другое", – говорится в сообщении пресс-службы.
За высадку бегонии, как сообщается, москвичи проголосовали на портале "Активный гражданин".
Ранее сообщалось, что более 230 тысяч подписных кашпо с десятками сортов ампельных культур подготовили для высадки на улицах Москвы. Название этих культур произошло от немецкого слова "ампель", что в переводе звучит как подвесная ваза.
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