Более 6 млн цветов бегонии вырастили для украшения столичных клумб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Озеленители вырастили более шести миллионов цветов бегонии, чтобы украсить московские клумбы этим летом. Специалисты ГБУ "Озеленение" использовали для оформления столицы два вида бегонии: изящную и клубневую. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Всего столичные клумбы украшают 25 сортов.

"Чтобы обеспечить здоровье растений, их своевременное и продолжительное цветение после высадки, в теплицах ГБУ "Озеленение" создают все необходимые условия: поддерживают температуру, обеспечивают дополнительную подсветку и другое", – говорится в сообщении пресс-службы.

За высадку бегонии, как сообщается, москвичи проголосовали на портале "Активный гражданин".

Ранее сообщалось, что более 230 тысяч подписных кашпо с десятками сортов ампельных культур подготовили для высадки на улицах Москвы. Название этих культур произошло от немецкого слова "ампель", что в переводе звучит как подвесная ваза.