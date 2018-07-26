Медицинские вертолеты перешли на круглосуточный режим работы

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Вертолетные бригады экстренной медицинской помощи в столице перешли на постоянный круглосуточный режим работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Решение принято по результатам тестового режима работы, который длился в Москве с 1 июня по 15 июля.

Время транспортировки раненых с места происшествия до больницы из ТиНАО составляет 12 минут, из остальных районов Москвы – 7 минут.

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун подчеркнул, что ночные вылеты медицинских вертолетов совершались накануне и в дни проведения чемпионата мира по футболу.

По его словам, за полтора месяца работы медицинские авиабригады осуществили более 120 вылетов. Было принято решение сохранить круглосуточный режим работы санитарной авиации.

С начала года медицинские вертолеты эвакуировали порядка 450 пациентов.

Ранее вылеты медвертолетов осуществлялись только днем. В ночное время к местам аварий и ЧП выезжали только автомобили, так как в это время дороги становятся свободнее.

Теперь спасательные вертолеты вылетают к пациентам с травмами, к пострадавшим в ДТП, к людям с инфарктом, инсультом или судорожным синдромом.

В Москве действует 31 вертолетная площадка, 21 из которых расположена на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

В распоряжении авиамедицинских бригад 3 санитарных вертолета. На борту современное медицинское оборудование для оказания первой помощи и поддержания жизни. Есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, инкубаторы для транспортировки новорожденных.