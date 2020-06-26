ЦОДД призвал водителей выезжать за город после часа пик

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Водителей столицы предупредили об осложнении ситуации на дорогах в пятницу вечером. Об этом говорится в Twitter Центра организации дорожного движения.
В ЦОДД напомнили, что теплая погода в последний рабочий день приводит к "дачным" заторам и раннему часу пик.
"Если вы сегодня планируете отправиться за город, то лучше выезжать пораньше или попозже", – сообщили представители организации.
Автомобилистам рекомендовали выезжать из Москвы, когда на магистралях более свободно. Так, наиболее загружены будут дороги в промежуток между 16:00 и 20:00, обратили внимание в ЦОДД.
27 мая говорилось, что количество машин на дорогах столицы увеличилось за неделю на 6% и достигло 2,5 миллиона. В ЦОДД уточнили, что рост числа авто обусловлен отменой всероссийских нерабочих дней, восстановлением деловой активности и началом дачного сезона.
Известно, что в ближайшие выходные будет жарко. В субботу, 27 июня, воздух в Москве прогреется до 30–32. Местами может пройти дождь с грозой. В воскресенье, по прогнозам, днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Столбики термометров покажут до +28 градусов.
При этом спрос на загородную недвижимость ранее вырос среди россиян на 20% во время пандемии. Чаще всего люди интересовались домами площадью более чем 100 квадратных метров.
"Утро": москвичам рассказали о погоде на выходных
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