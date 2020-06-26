В Москве на базе онкоцентров в полном объеме заработали 6 патоморфологических лабораторий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в полном объеме заработали шесть патоморфологических лабораторий на базе ведущих онкоцентров города. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, в них уже почти 12 тысяч пациентов прошли молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования.

"В прошлом году мы начали большую работу по развитию онкослужбы Москвы. Одним из проектов, запущенных в октябре, стало создание шести современных патоморфологических лабораторий на базе ведущих городских онкологических клиник. Безусловно, пандемия коронавируса внесла коррективы в наши планы", – сказала Ракова. По ее словам, в марте было получено необходимое оборудование. Для работы доступны высокоточные микроскопы и аппараты для проведения иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований.

"Это позволило вывести нашу патоморфологическую службу на новый уровень и по качеству, и по объему исследований", – подчеркнула заммэра.

Кроме того, Ракова добавила, что в Москве все объемы оказания плановой онкологической помощи в период пандемии увеличились примерно на четверть, сравнивая с 2019 годом. "В Москве ни на один день не останавливалось оказание онкологической помощи пациентам", – обратила внимание она.

Ранее говорилось, что три тысячи коек в Москве вернут к оказанию плановой медицинской помощи. "Мы каждую неделю выводим тысячи коек из оборота, перепрофилируем обратно в плановую помощь: чистим, моем, готовим к нормальной жизни. На этой неделе будет принято тоже решение о переводе в нормальную работу еще трех тысяч коек, потому что они стоят полупустые", – сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

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