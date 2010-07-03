Парк "Зарядье" посетили 19 миллионов человек с момента открытия

Более 19 миллионов москвичей и гостей города посетили парк "Зарядье" с момента его открытия в сентябре 2017 года, сообщил директор парка Павел Трехлеб.
"За 2 года работы парк завоевал престижные международные премии: лучший проект в области общественных пространств архитектурного портала ArchDaily, лучший мультимедийный проект – InAVation Awards 2018, вошел в топ-100 лучших мест мира по версии американского журнала "Тайм". С момента открытия его посетило свыше 19 миллионов человек", – приводит слова Трехлеба пресс-служба Стройкомплекса.
"Зарядье" – единственный в мире парк, созданный в центре мегаполиса в результате реновации городской территории с сохранением ее исторической идентичности. А также это первый парк, созданный в самом сердце Москвы за последние 200 лет. Сейчас там проходит выставка "Строить и побеждать. Как создавался парк "Зарядье".
Посетители могут ознакомиться с материалами фото- и видеохроники, начиная от подготовки строительной площадки на территории снесенной гостиницы "Россия" до открытия парка и концертного зала "Зарядье".
На выставке представлены награды и грамоты парка, в том числе за победу в конкурсе MIPIM Awards 2019.
Представитель управляющей компании по строительству парка и многофункционального концертного зала "Зарядье" отметил, что главной сложностью было вписать парк в окружающую историческую застройку, не повредив ценные памятники архитектуры города.
"Поэтому работы потребовали предельно бережного отношения к этим объектам", – сказал он.
Парк "Зарядье" был открыт 9 сентября 2017 года в день 870-летия столицы Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным. Спустя год на территории парка открылся концертный зал мирового уровня. Подрядчиком строительства выступила компания АО "Мосинжпроект". Парк "Зарядье" с концертным залом получил высокие оценки международных экспертов.
Ранее сообщалось, что в парке "Зарядье" покажут работы победителей и финалистов фотоконкурса "Планета Москва – 2019".
Как напомнили организаторы, заявки на участие и сами работы принимают до 21 июля. Фотографы прислали уже более 825 работ. Выставка лучших снимков откроется в "Зарядье" 17 августа, ее приурочили ко Всемирному дню фотографии.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что "с наступлением летней солнечной погоды фотографы все больше внимания уделяют пейзажам и городским мероприятиям". По его словам, работы участников конкурса – "это не просто летопись жизни большого города, но и повод для городских властей посмотреть на свою работу с другого ракурса".
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