Столичным водителям рекомендовали отложить поездки до 20:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водителям советуют отказаться от поездок по Москве в вечерний час пик в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Сейчас заторы в городе – 6 баллов. К вечеру прогнозируем до 7–8 <...> На трафик влияют дорожные работы, которые проводятся на проезжей части. Рекомендуем заранее планировать свои поездки. В вечерний час пик по центру будет удобнее передвигаться на городском транспорте. Поездки на личных автомобилях лучше отложить до 20:00", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что в настоящее время движение затруднено на внутренней стороне МКАД в районе 32-го километра, на проспекте Андропова по направлению в область и в районе дома 2 по Ярославскому шоссе.

Кроме того, заторы сформировались на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе дома 26 по Варшавскому шоссе по направлению в область, а также на улице Новой Башиловке.

Ранее сообщалось, что движение по Бородинскому мосту в Москве временно ограничат в связи с началом дорожных работ. С 29 мая по 27 июля будет занята полоса в сторону центра, а с 28 июля по 25 августа перекрыто движение по полосе в сторону области.