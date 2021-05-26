Столичным водителям рекомендовали отложить поездки до 20:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Водителям советуют отказаться от поездок по Москве в вечерний час пик в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Сейчас заторы в городе – 6 баллов. К вечеру прогнозируем до 7–8 <...> На трафик влияют дорожные работы, которые проводятся на проезжей части. Рекомендуем заранее планировать свои поездки. В вечерний час пик по центру будет удобнее передвигаться на городском транспорте. Поездки на личных автомобилях лучше отложить до 20:00", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что в настоящее время движение затруднено на внутренней стороне МКАД в районе 32-го километра, на проспекте Андропова по направлению в область и в районе дома 2 по Ярославскому шоссе.
Кроме того, заторы сформировались на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе дома 26 по Варшавскому шоссе по направлению в область, а также на улице Новой Башиловке.
Ранее сообщалось, что движение по Бородинскому мосту в Москве временно ограничат в связи с началом дорожных работ. С 29 мая по 27 июля будет занята полоса в сторону центра, а с 28 июля по 25 августа перекрыто движение по полосе в сторону области.
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