Строительство ледового дворца в Ново-Переделкине завершено

09:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты завершили строительство ледового дворца в Ново-Переделкине. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
Учреждение, которое находится около деревни Орлово, в настоящий момент готовят к вводу в эксплуатацию.
"По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию", – рассказали в ведомстве.
Там также добавили, что функциональное назначение ледового дворца – учебно-тренировочная арена со спортивно-рекреационными объектами. В крытом катке общей площадью 13 тысяч квадратных метров находятся спортивная, административная, техническая и коммерческая зоны.
Кроме того, одновременно там смогут заниматься 200 человек, арена с искусственным льдом рассчитана на 100 спортсменов.
Ранее сообщалось, что в Головинском районе столицы специалисты завершили комплексное благоустройство территории Национального теннисного центра РФ имени Хуана Антонио Самаранча. Работы провели на площади 8,5 гектара.
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