Строительство ледового дворца в Ново-Переделкине завершено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты завершили строительство ледового дворца в Ново-Переделкине. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Учреждение, которое находится около деревни Орлово, в настоящий момент готовят к вводу в эксплуатацию.

"По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию", – рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что функциональное назначение ледового дворца – учебно-тренировочная арена со спортивно-рекреационными объектами. В крытом катке общей площадью 13 тысяч квадратных метров находятся спортивная, административная, техническая и коммерческая зоны.

Кроме того, одновременно там смогут заниматься 200 человек, арена с искусственным льдом рассчитана на 100 спортсменов.

Ранее сообщалось, что в Головинском районе столицы специалисты завершили комплексное благоустройство территории Национального теннисного центра РФ имени Хуана Антонио Самаранча. Работы провели на площади 8,5 гектара.