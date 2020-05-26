Более 1,9 млн поездок совершили пассажиры в столичном метро 25 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиропоток столичной подземки 25 мая увеличился с начала апреля и составил более 1,92 миллиона поездок. Статистикой поделились в пресс-службе департамента транспорта города, передает Агентство "Москва".
"В среднем с начала апреля в день совершалось 1,1-1,4 миллиона поездок. При этом по сравнению с прошлым годом в метро еще примерно на 80% пассажиров меньше", – рассказали представители Дептранса.
Уточняется, что пассажиропоток Московского метрополитена начал расти с 12 мая, когда возобновили работу промышленные и строительные предприятия города. Кроме того, в департаменте обратили внимание, что это также связано с переходом сотрудников на офисную работу.
Ранее пассажирам рассказали о ночной дезинфекции московского метро. Каждый день в столичном метро обеззараживают более 500 тысяч квадратных метров поверхностей с помощью этих устройств. Уборку и дезинфекцию проводит более четырех тысяч сотрудников.
Дептранс запустил сервис статистики по пассажирам в масках и перчатках в метро. Так, с 12 мая в Москве городе действует обязательный масочный режим. Посещение общественных мест или проезд на транспорте невозможны без масок и перчаток. За нарушение данного требования предусмотрены штрафы в размере от 4 до 5 тысяч рублей.
В России выявлено 362 342 случая COVID-19, вылечились 131 129 человек, скончались 3 807.
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