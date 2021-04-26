В Москве пройдет конференция по профилактике религиозного экстремизма среди молодежи

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Конференция "Профилактика религиозного экстремизма в молодежной среде Москвы" состоится 27 апреля в 11:00 в "Президент-Отеле".
Мероприятие поможет привлечь внимание к проблеме профилактики религиозного экстремизма среди молодых людей. Участники смогут систематизировать опыт в данном вопросе, а также обеспечить доступ широкой аудитории к методическим материалам и разработкам участников конференции.
В рамках конференции будут проведены тематические секции "Эффективность принимаемых мер по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи", "Профилактика религиозного экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде".
Ранее Тушинский суд Москвы признал виновным оператора ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом) Павла Зеленского в публичных призывах к экстремизму.
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