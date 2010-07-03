Столичных автомобилистов попросили внимательнее парковаться на выходных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных автомобилистов попросили соблюдать правила парковки в городе в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, сообщает пресс-служба Московского паркинга.

Водителей призвали оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийные ситуации и не затруднять движение общественного транспорта.

В пресс-службе отметили, что на мероприятия придет большое количество людей, поэтому число пешеходов на улицах города увеличится.

Ранее экспертная комиссия назвала лучшие пасхальные куличи Москвы в 2019 году. Качество оценивалось по внешнему виду, вкусу, запаху, количеству и качеству наполнителей.

Также Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиваю яиц. Эксперты отмечают: важно помнить, что яйца – это пищевые продукты, а использование непищевых и неизвестных красителей может вызвать отравление.