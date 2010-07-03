Велопарковки и навигационные стелы приведут в порядок к 1 мая

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Все столичные велопарковки и навигационные стелы будут подготовлены к использованию к 1 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замруководителя по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артура Шахбазяна.

Центр организации дорожного движения круглогодично наблюдает за состоянием города. При этом особое внимание они уделяют летнему сезону, когда на улицах необходимо подготовить велосипедные парковки и навигационные стелы.

Специалисты тщательно осматривают каждое пространство, подготавливая его к новому сезону. "К 1 мая мы подготовим всю инфраструктуру. Велопарковок установлено больше двух тысяч, стел установлено порядка 700 штук. В первую очередь они расположены около транспортно-пересадочных узлов и интегрированы в систему навигации. На данный момент готовы более 90% объектов", – сказал Шахбазян.

Сезон велопроката стартовал в Москве 25 апреля. В этом году велопрокат пришел еще в 12 районов, за сезон добавят еще 100 станций и 1000 велосипедов. К примеру, воспользоваться велопрокатом могут районы Марьино, Очаково-Матвеевское, Лефортово, Москворечье-Сабурово, Западное Дегунино, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Братеево, Щукино, Дмитровский, Алтуфьевский, Капотня.

Правительство Москвы запустило систему городского велопроката "Велобайк" в 2013 году. Сегодня это уже одна из крупнейших систем проката велосипедов в мире и один из мировых лидеров по темпам роста числа поездок. По сравнению с 2013 годом их количество выросло с 78 тысяч до 4,25 миллиона в 2018 году. Разница – в 54 раза.