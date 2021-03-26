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Москва 24

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Город

26 марта, 21:21

Движение на трех улицах в центре Москвы перекроют в ночь на 28 марта

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за киносъемок движение транспорта на трех улицах в центре Москвы ограничат в ночь на воскресенье, 28 марта. Об этом заявили в информационном центре транспортного комплекса города.

"Перекрытия вводятся в связи с проведением киносъемок в ЦАО", – уточняется в сообщении ведомства.

С 20:00 27 марта до 5:30 28 марта будут перекрывать участки: Новодевичья набережная (при движении в сторону улицы Хамовнический Вал) от пересечения с Новодевичьим проездом до пересечения с Третьим транспортным кольцом; Лужнецкая набережная от улицы Лужники до пересечения с ТТК.

Помимо того, ограничат движение на улице Хамовнический Вал (при следовании в сторону Новодевичьей набережной) от Малого Новодевичьего пруда до пересечения с Новодевичьей набережной.

Ранее говорилось, что движение на участке Хлебного переулка ограничат до апреля 2021 года.

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