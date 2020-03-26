Власти столицы одобрили содействие участникам закупок в условиях пандемии

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Столичные власти поддержали предложение правительства РФ признать распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством. Это будет учитываться в случае неисполнения требований по некоторым госконтрактам, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, Москва – крупнейший рынок сбыта и в то же время федеральный заказчик.

"Практически каждая седьмая закупка страны, размещенная по 44-ФЗ, приходится на столичных заказчиков. Товары и услуги для столичных заказчиков поставляют предприниматели из разных регионов России", – объяснил он.

Ефимов уточнил, что новые меры во многом связаны со срывом сроков международных поставок, из-за которых победители закупок не всегда могут выполнить все требования контракта в установленный срок.

Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Нужно помочь этим компаниям продолжить устойчивую работу и сохранить своих сотрудников, подчеркнул президент.

Сергей Собянин заявил, что московские власти следят за ситуацией в секторах бизнеса, наиболее пострадавших из-за коронавируса. Он обратил внимание, что удар пришелся в большей мере на общепит, сферу туризма, перевозок. Мэр считает, что предприятия, которые закрывшиеся в столице из-за пандемии, откроются и будут работать с новой силой.

Работает Центр поддержки экономики Москвы. Он оказывает бизнесу необходимую информационную и аналитическую помощь и координирует вопросы, связанные с разработкой новых мер поддержки. Телефон горячей линии +7 (495) 539-59-99, доступен также сайт.