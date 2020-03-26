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Город

12:32

В Малороссийском подворье нашли предметы XVII-XX веков

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время реставрации Малороссийского подворья в столице найдены десятки уникальных находок. На портале мэра и правительства Москвы говорится, что работы продолжались с прошлого года, подворье представляет собой памятник архитектуры федерального значения.

"Каждый владелец добавлял что-то новое, достраивал дом, проводил перепланировку. Однако удивительным образом в подворье сохранились предметы, объекты изобразительного искусства и элементы архитектуры, относящиеся к разным этапам истории этого памятника", – сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Стало известно, что обнаружены предметы XVII-XX веков. Так, при проведении работ внутри памятника в простенках нашли множество предметов. Еще замечены церковные росписи XIX века.

Планируется, что находки изучат и затем покажут москвичам на реставрационной выставке.

Отмечается, в ходе подготовки к реставрации дома удалось найти под более поздними слоями цементной штукатурки арочные окна и проходы. В результате окна и проходы восстановлены.

Ранее сообщалось, что павильону микробиологии на ВДНХ вернут облик 1954 года.

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