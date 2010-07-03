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11:02

Началось расселение жильцов дома на улице Наташи Ковшовой по программе реновации

город недвижимость реновация

11:02

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На западе Москвы началось расселение по программе реновации жильцов дома номер 1 на улице Наташи Ковшовой, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики, передает Агентство "Москва".

"Проживающим в доме на улице Толбухина, дом 4, корпус 1 предложены варианты новых квартир на улице Гжатской, дом 16, корпус 1 и улице Красных Зорь, дом 59Б, а жильцы дома 1 на улице Наташи Ковшовой переезжают в дом 11 на улице Матвеевская", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он напомнил, что в Западном административном округе больше всего районов, где идет расселение по программе реновации.

Ранее сообщалось, что в построенных по программе реновации жилфонда Москвы домах будет в четыре раза больше площадей для малого бизнеса. Во включенных в программу реновации многоквартирных домах (их 5172) существует около 7,3 тысячи нежилых помещений общей площадью чуть более миллиона квадратных метров. Площадь нежилых помещений позволит обеспечить гарантии собственникам и арендаторам нежилых помещений, а также будет способствовать развитию предпринимательства.

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город недвижимость реновация

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