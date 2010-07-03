Пять объектов для участников долевого строительства возведут за счет средств города

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За счет средств города планируют достроить пять объектов, по которым были нарушены права граждан-участников строительства. Объем работ определят в ближайшее время, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, соответствующее решение принял Сергей Собянин.

"За счет средств города будут достроены объекты по следующим адресам: улица Малыгина, владение 12; Троицк, 42-й км Калужского шоссе (ЖК "Легенда"); Троицк, улица Текстильщиков, владение 2, корпус 1, 2 (Е-39); поселение Воскресенское (ЖК "Воскресенское"); поселение Кокошкино, улица Труда, 8", – приводятся в сообщении слова Пятовой.

Она отметила, что в ближайшее время будет определен объем финансирования.

В декабре прошлого года Сергей Собянин подписал распоряжение о создании управления долевого строительства. Оно займется обеспечением выполнения проектов в строительстве. Новая структура также будет отвечать за соблюдение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.