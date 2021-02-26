Более 56 тыс льготных ипотечных кредитов выдано в Москве

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В Москве, по данным на 18 февраля, было выдано более 56 тысяч льготных ипотечных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"Программа льготного ипотечного кредитования стала мощным драйвером роста в сфере реализации столичной недвижимости. На 18 февраля 2021 года жителям столицы было предоставлено более 56 тысяч льготных кредитов на сумму около 314 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что Москва остается лидером по числу предоставленных льготных ипотек, которые составляют 14,5% всех выданных в стране кредитов.
"По состоянию на 18 февраля 2021 на столицу приходится 14,5% от всех выданных кредитов по стране. Речь идет о сумме в 314 миллиардов рублей, а это 27,4% от общей суммы выданных в рамках программы льготных ипотечных кредитов в России", – приводит слова Ефимова пресс-служба.
По данным ведомства, в настоящее время спрос на недвижимость практически восстановился до прошлогоднего уровня. Так, в 2020 году в Москве построили жилых домов общей площадью более 4,9 миллиона квадратных метров, что составляет 96,2% от уровня 2019 года. Ефимов уточнил, что в 2020 году в Москве было построено 285 многоквартирных домов и 2 934 индивидуальных жилищных строения.
"Сейчас столица занимает второе место среди субъектов РФ по объему жилищного строительства в стране: здесь введено 6,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом", – подытожил заммэра.
Ранее сообщалось, что жилье в Москве в 2021 году может в среднем подорожать на 5–10%. При этом в отдельных районах, таких как Восточное и Западное Дегунино, Северный, поселения Новомосковского округа, ожидается увеличение до 15%. Как рассказал глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, рост цен в районах вдоль Дмитровского шоссе будет связан со строящимися станциями Люблинско-Дмитровской линии метро.
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