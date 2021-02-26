Жителей столицы пригласили отметить трехлетие проекта "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всех желающих приглашают 1 марта принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных трехлетию проекта "Московское долголетие". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак отметил, что в этом году проект поэтапно будет возвращаться к привычному ритму, при этом продолжит развивать те новшества, которые были внедрены во время пандемии.



1 марта горожан приглашают на оздоровительную прогулку. Участникам предстоит пройти три тысячи шагов. Уточняется, что гулять можно в любом месте и темпе.

Для участия в акции нужно записать короткое видеопоздравление, которое начинается со слов: "Я иду свои три тысячи шагов потому, что…". Видео нужно опубликовать в Instagram, отметить аккаунт "Московского долголетия" (@mosdolgoletie), а также поставить хештег #3тысячишаговкдолголетию.

Стружак подчеркнул, что целью акции является напоминание горожанам о пользе физической активности.



"Учеными доказано, что регулярная ходьба продлевает жизнь, является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, оказывает общеукрепляющее действие на организм и улучшает настроение. "Три тысячи шагов к долголетию" – лучший способ отметить день рождения любимого проекта", – приводятся в материале его слова.

Кроме того, на Гоголевском, Тверском и Чистопрудном бульварах открываются уличные фотовыставки, посвященные участникам проекта и их достижениям.

Также в честь праздника пройдет акция для новых участников. Москвичи старшего возраста, которые запишутся в проект 1 марта, получат памятные подарки.

Чтобы присоединиться к проекту, можно оставить заявку на mos.ru или обратиться в территориальные центры соцобслуживания. Заполнить анкету можно в центрах "Мои документы".

Посещать занятия в рамках проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также москвичи, вышедшие на пенсию по выслуге лет.

Ранее сообщалось, что число участников проекта "Московское долголетие" за девять месяцев его дистанционной работы выросло в три раза. С апреля прошлого года было проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий.

Программу "Московское долголетие" в столице запустили в 2018 году. Для участников проекта разработаны 30 направлений, в том числе обучение компьютерной грамотности и популярная спортивная скандинавская ходьба.