Собянин рассказал о ходе реализации в Бибиреве программы "Мой район"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин рассказал об основных работах по программе "Мой район" в Бибиреве во время посещения филиала № 3 диагностического центра № 5, куда он прибыл для осмотра шоурума "Новый московский стандарт поликлиник".

Он напомнил, что в проект входит реконструкция развязки Алтуфьевского шоссе с МКАД, а также работы по благоустройству.

"Работы, связанные с поликлиникой, они являются такой важной частью программы "Мой район", которую мы с вами вместе формировали. Это и благоустройство, и строительство новых ФОКа и бассейна в Бибиреве", – сообщил Собянин.

Также он напомнил о необходимости провести работы по благоустройству на территории поликлиник после их реконструкции.

"Не забывайте, после реконструкции поликлиник, чтобы территория вокруг них была качественно благоустроена и подходы к поликлиникам были сделаны надлежащим образом", – сказал Собянин.

Глава управы района Бибирево Сергей Юрьев доложил мэру, что в течение 2020 года планируется благоустройство 35 дворовых территорий. В 2021 году обустроят образовательные территории в районе. Кроме того, на 2022 год запланировали проведение работ по скверу "В гостях у сказки".

Также стало известно, что в рамках программы "Мой район" в Бибиреве в 2021 году построят бассейн на улице Лескова. На 2022 год запланировали возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на Алтуфьевском шоссе.

В июле 2019 года в Бибиреве появились большое футбольное поле и площадка со спортивными тренажерами. Кроме того, в районе запустили электробусы и благоустроили сквер.