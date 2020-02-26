Собянин рассказал о ходе реализации в Бибиреве программы "Мой район"

16:26
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Сергей Собянин рассказал об основных работах по программе "Мой район" в Бибиреве во время посещения филиала № 3 диагностического центра № 5, куда он прибыл для осмотра шоурума "Новый московский стандарт поликлиник".
Он напомнил, что в проект входит реконструкция развязки Алтуфьевского шоссе с МКАД, а также работы по благоустройству.
"Работы, связанные с поликлиникой, они являются такой важной частью программы "Мой район", которую мы с вами вместе формировали. Это и благоустройство, и строительство новых ФОКа и бассейна в Бибиреве", – сообщил Собянин.
Также он напомнил о необходимости провести работы по благоустройству на территории поликлиник после их реконструкции.
"Не забывайте, после реконструкции поликлиник, чтобы территория вокруг них была качественно благоустроена и подходы к поликлиникам были сделаны надлежащим образом", – сказал Собянин.
Глава управы района Бибирево Сергей Юрьев доложил мэру, что в течение 2020 года планируется благоустройство 35 дворовых территорий. В 2021 году обустроят образовательные территории в районе. Кроме того, на 2022 год запланировали проведение работ по скверу "В гостях у сказки".
Также стало известно, что в рамках программы "Мой район" в Бибиреве в 2021 году построят бассейн на улице Лескова. На 2022 год запланировали возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на Алтуфьевском шоссе.
В июле 2019 года в Бибиреве появились большое футбольное поле и площадка со спортивными тренажерами. Кроме того, в районе запустили электробусы и благоустроили сквер.
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