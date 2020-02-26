Незаконно возведенный забор вокруг бизнес-центра на севере Москвы демонтировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Забор вокруг бизнес-центра, возведенный вопреки законодательным нормам, снесли. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости.
"Факт незаконного ограничения доступа на территорию общего пользования пресечен в САО. Осуществлен демонтаж забора, незаконно установленного вокруг бизнес-центра на Дмитровском шоссе, владении 60", – объяснили в ведомстве.
В Госинспекции заявили, что на указанный участок не оформлялись необходимые земельно-правовые отношения. Нарушителя привлекли к ответственности и наложили санкции в виде штрафа.
Ранее в феврале сообщалось, что в центре Москвы снесли незаконно построенное помещение площадью 53 квадратных метра. В историческом районе столицы, на улице Большой Бронной, построили склад, разрешительных документов на который не оформлялось.