Незаконно возведенный забор вокруг бизнес-центра на севере Москвы демонтировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Забор вокруг бизнес-центра, возведенный вопреки законодательным нормам, снесли. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости.

"Факт незаконного ограничения доступа на территорию общего пользования пресечен в САО. Осуществлен демонтаж забора, незаконно установленного вокруг бизнес-центра на Дмитровском шоссе, владении 60", – объяснили в ведомстве.

В Госинспекции заявили, что на указанный участок не оформлялись необходимые земельно-правовые отношения. Нарушителя привлекли к ответственности и наложили санкции в виде штрафа.

Ранее в феврале сообщалось, что в центре Москвы снесли незаконно построенное помещение площадью 53 квадратных метра. В историческом районе столицы, на улице Большой Бронной, построили склад, разрешительных документов на который не оформлялось.

