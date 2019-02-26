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13:16

Москвичи решат судьбу филиала Центра планирования семьи в Зюзине

город медицина

13:16

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Участники проекта "Активный гражданин" выскажутся, нужно ли перепрофилировать филиал №1 Центра планирования семьи в Зюзине или же сохранить его прежнюю функцию роддома. Голосование уже началось, сообщается на сайте проекта.

Филиал на Азовской улице не работает уже почти три месяца. После того как Роспотребнадзор выявил в помещениях угрозу возникновения инфекций, его закрыли по решению суда.

Как пояснили в пресс-службе "Активного гражданина", при нынешней планировке здания и вентиляции нельзя обеспечить комфортное и безопасное пребывание там рожениц. Родильный зал – общий, детская реанимация рассчитана всего на шесть коек, нет оборудования для выхаживания недоношенных малышей. "За последний год филиал №1 Центра планирования семьи выбирали лишь 6–8% рожениц района", – отметили в пресс-службе, пояснив, что использовать это здание как медучреждение можно будет только после капремонта. Оставить там роддом или перепрофилировать центр, например, в поликлинику, решат сами москвичи.

При этом отмечается, что поблизости от Зюзина есть еще четыре роддома с достаточным количеством свободных мест и более высоким уровнем медицинской помощи. Кроме того, эти роддомы оснащены более современным оборудованием.

После закрытия роддома рожениц района Зюзино, планировавших там роды, перевели в Центр планирования семьи и репродукции. По словам главы Депздрава Алексея Хрипуна, сотрудникам закрытого филиала предложили работу с учетом их места жительства, занимаемой должности и образования.

город медицина

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