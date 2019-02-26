Сантехнику 400 квартир в Мещанском районе столицы проверят в марте

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В столичном районе Мещанский в марте 2019 года проверят сантехнику в 379 квартирах.

Как сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа Москвы, сантехнику осмотрят в зданиях на улице Сущевский Вал, дом 62; Олимпийский проспект, дом 28; проспект Мира, дом 45, 51 и 53.

Отмечается, что специалисты осмотрят, работают ли краны, не протекают ли трубы. Все дефекты по возможности устранят. Сотрудники также осмотрят чердаки на предмет протечек.

Ранее стало известно, что системы электроснабжения заменят в 274 домах на севере Москвы по программе капитального ремонта в 2019 году.