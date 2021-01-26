Спортивную школу № 86 отремонтируют в Бутырском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Спортивную школу № 86 на северо-востоке столицы планируют отремонтировать. Об этом заявила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В столице растет популярность занятий физической культурой и ведения здорового образа жизни в частности. Это происходит в том числе за счет развития спортивной инфраструктуры и создания возможностей для занятий спортом в непосредственной близости от дома", – рассказала Яковлева. По ее словам, Мосгосэкспертизой был согласован проект капитального ремонта пятиэтажного здания. Школу построили в 1961 году.
Спортшкола находится по адресу улица Яблочкова, дом 3. В ней, как ожидается, будет создана комфортная среда для маломобильных посетителей. Кроме того, будут обновлены инженерные системы.
Снаружи частично поменяют покрытие крыши, систему наружного водоотведения, покрасят стены, металлические лестницы.
Ранее сообщалось, что лыжный центр спортбазы "Лесная" реконструируют в Троицке. Для наружной отделки лыжного центра используют стальные композитные панели.
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