Пользователи приложения "Город" смогут получить кешбэк за покупки в аптеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 20 января пользователи мобильного приложения "Город" смогут получить кешбэк за покупки в аптеках Москвы и Московской области. После приобретения препаратов, которые участвуют в акции, нужно отсканировать штрихкод в разделе "Сканер" мобильного приложения "Город", а затем и сам чек.

Пользователи "Города" уже несколько месяцев получают до 50% кешбэка за покупки в продуктовых супермаркетах партнеров. С сентября 2020 года в мобильном приложении "Город" первой в России появилась возможность возврата средств путем сканирования товаров и чеков об их покупке. С момента запуска системы ею воспользовались более 50 000 пользователей.



Мобильное приложение "Город" – это проект, направленный на улучшение жизни горожан. Уже более 1 миллиона пользователей копят бонусы и тратят их на поездки в общественном транспорте, оплату мобильной связи и интернета, скидки в кафе, ресторанах, популярных магазинах и развлекательных центрах. В приложении также можно оставлять и читать отзывы других пользователей, узнавать соотношение калорий, белков, жиров и углеводов, смотреть производителей и многое другое.