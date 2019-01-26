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21:34

Снег у станций метро будут убирать круглосуточно

город

21:34

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Уборка инфраструктуры московского метро продолжится ночью 27 января. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

"Всю ночь будем убирать снег перед вестибюлями, на открытых участках пути и депо, чтобы утром проход к московскому метро был чистым, а движение поездов оставалось стабильным", – цитирует телеканал Москва 24 сообщение метрополитена.

Ранее сообщалось, что комплекс городского хозяйства столицы оказался полностью готов к непогоде. Круглосуточно очищать город от снега будут около девяти тысяч единиц техники. Также будут работать снегосплавные пункты. На данный момент в столице действуют 56 стационарных пунктов и 38 мобильных установок.

Сугробы в Москве до конца дня вырастут до 40 сантиметров

Руководитель государственного бюджетного учреждения "Автомобильные дороги" Александр Орешкин сообщил, что дороги в столице прометают каждые 3-4 часа. В настоящее время на особо опасных участках дорог дежурят тягачи, помогающие выбраться застрявшим автомобилям. Он призвал автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальщиков и не парковать машины в местах, препятствующих уборке снега.

В Гидрометцентре сообщили, что снегопад, обрушившийся на Москву 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет для этого дня. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1999 году.

город

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