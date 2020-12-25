Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в условиях снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столице специалисты проводят уборку снега на мостовых сооружениях, теплостанциях, на остановочных пунктах и на подходах к станциям метро, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мы выделяем только отдельно особо опасные места. К ним можно отнести мостовые сооружения, так как из-за разной температуры может образоваться наледь. Мы выделяем места у теплостанции, ТЭЦ, места, связанные с развязками на улично-дорожной сети, продолжения мостов, эстакады и транспортные переходы", – рассказал Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".
Заммэра подчеркнул, что особое внимание уделяют остановкам городского транспорта и подходам к метрополитену.
"Это объекты особого контроля и особой важности с тем, чтобы не допустить травмирования населения", – сказал Бирюков.
По его словам, все системы энергообеспечения и теплоснабжения работают в штатном режиме, отключений нет.
"Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада: зачищают лотковые части, вывозят снег на снегосплавные пункты, чистят крыши жилого и нежилого фонда", – уточнил заммэра.
Он добавил, что на данный момент последствия снегопада ликвидируют свыше 9 тысяч единиц техники и около 40 тысяч рабочих.
Ранее вице-мэр рассказал, что коммунальные службы с началом снегопада приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
По его словам, обработку провели с помощью спецтехники. Обработаны были мосты, тоннели, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, площадки торможения на остановках городского транспорта. На опасных участках, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, было организовано дежурство тягачей, добавил он.
25 декабря в столице высота снежного покрова местами достигла 10–12 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снег будет идти в городе в течение всего дня.
Московские коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы
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