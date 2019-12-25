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Общество

12:59

Рождественский фестиваль "Москва пряничная" открылся в "Аптекарском огороде"

город фестивали праздники общество

Фото: телеграм-канал Hortus_Ru

В среду, 25 декабря, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" открылся рождественский фестиваль "Москва пряничная". Посетители смогут увидеть арт-объекты из имбирного теста, сообщают организаторы выставки.

"Посетители увидят новогоднюю столицу из пряников – с храмами, домами, предметами интерьера, декорациями к спектаклям, настенными росписями и мозаиками", – говорится в сообщении.

Как уточняется, мероприятия призваны объединить любителей архитектурного творчества, русского народного искусства и кулинарии в создании сказочного образа новогодней столицы.

Фестиваль будет работать до 19 января в Храме флоры и искусства в оранжерейном комплексе.

Ранее стало известно, что более шести тысяч человек посетило образовательный комплекс "Техноград" в рамках фестиваля "Фабрика подарков". На площадках работали интерактивные зоны, в которых проходили различные мастер-классы.

Так, например, детям предложили разрисовать имбирные пряники и елочные шарики. Также юные участники смогли вырезать снежинки, собрать оригами в виде символа Нового года и сделать елочные украшения и другие праздничные сувениры.

Не остались в стороне и взрослые. Для них была открыта запись фото- и видеопоздравлений. Помимо этого, любой желающий мог написать поздравление для незнакомца, при этом получив в ответ теплые слова от другого человека.

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