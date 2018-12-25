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14:45

Производственный корпус трамвайного депо имени Апакова реконструируют

город благоустройство

14:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомархитектура согласовала проект реконструкции производственного корпуса трамвайного депо имени Апакова. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"В связи с тем, что не только главное административное здание, но и весь комплекс представляет культурную и историческую ценность, проектировщики сохранили исторический внешний вид здания. Наружные стены выполнят из многослойной кирпичной кладки, цоколь дополнительно утеплят. Проект был согласован с департаментом культурного наследия", – сказал он.

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, внутри корпуса появятся помещения для ежедневного и планового обслуживания и ремонта трамваев, а также мойка, мастерские и другие бытовые помещения.

Трамвайное депо имени Петра Апакова является старейшим предприятием городского электрического транспорта. Административный корпус был построен в 1910 году по проекту архитектора Глейнинга. В 1922 году депо получило имя работавшего в нем революционера Петра Апакова.

В 2018 году в Москве отреставрировали 184 памятника архитектуры. Масштабная реставрационная программа стартовала в столице в 2010 году.

За это время в порядок привели более одной тысячи памятников истории и культуры. Лауреатами премии "Московская реставрация" стали три лучших объекта. Среди них – ВДНХ, историческое паровозное депо и старейшая в городе трамвайная остановка на улице Дубки.

город благоустройство

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