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10:17

Перед главным входом на ВДНХ начали высаживать деревья

город благоустройство

10:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории, прилегающей к главному входу на ВДНХ, начали высаживать деревья-крупномеры в рамках программы комплексного благоустройства, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта столицы.

"Уже высажено 45 деревьев: 10 кленов, девять черемух и 26 лип. Всего здесь появится 177 деревьев, среди которых яблони декоративные трех сортов, клены, черемуха, а также липы", – говорится в сообщении.

Планируется, что весной будущего года на территории будет более 2,5 тысячи кустарников.

Высадку деревьев осуществляют по ночам, чтобы не мешать горожанам и не нарушать движение транспорта.

Деревья, которые высаживают, отличаются морозо- и ветроустойчивостью, а также адаптированы к условиям города.

Ранее сообщалось, что на территории Еврейского музея и центра толерантности завершили высадку деревьев. Там посадили 44 взрослых дерева, которые отличаются морозоустойчивостью и хорошо приспособлены к условиям большого города.

Обычно взрослые крупные деревья высаживают с ноября, поскольку в это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят пересадку и транспортировку.

город благоустройство

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