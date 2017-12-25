Фото:ТАСС/Валерий Шарифулин
Столичные власти заверили, что Москва полностью обеспечена запасами шампанского перед празднованием Нового года. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"С шампанским в городе все в порядке. Достаточные объемы завезены во все предприятия торговли и общепита, особенно в те, которые работают в новогоднюю ночь", – сказал он, передает ТАСС.
Он так же отметил, что главные символы Нового года – шампанское, оливье и мандарины – будут присутствовать на каждом новогоднем столе.
Ранее сообщалось, что 78 процентов россиян планируют встречать Новый год дома. В гостях праздник отмечают все реже: за четыре года показатель упал почти вдвое.
96 процентов россиян собираются потратить деньги на празднование Нового года. Предполагаемые расходы увеличились на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Эта сумма достигла 14 299 рублей против 12 397 рублей в 2016 году.
Также отмечалось, что набор продуктов для новогоднего стола подорожал. В 2017 году за набор из 29 продуктов придется заплатить 6,1 тысячи рублей. В Москве новогодний стол можно накрыть за 7,4 тысячи рублей.
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