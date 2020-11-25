Москва 24: каким должно быть питание в школьной столовой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
26 ноября в Общественной палате Российской Федерации пройдет круглый стол, в ходе которого эксперты обсудят качество и доступность школьного питания.
15 января 2020 года Владимир Путин в своем ежегодном послании указал на необходимость обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы, а также улучшить столовые и буфеты для учащихся.
1 мая вступил в силу Федеральный закон № 47-ФЗ. В документе установлены требования к качеству и безопасности продуктов.
За круглым столом обсудят:
- общественный контроль и мониторинг качества поставляемой в школы еды;
- питание школьников в условиях дистанционного и надомного обучения;
- недостатки Федерального закона № 47-ФЗ.
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