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Город

15:27

Почти 200 домов находится в стадии расселения по программе реновации

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По программе реновации жилого фонда в столице сейчас расселяют 190 домов, сообщил журналистам глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, жители старых пятиэтажек переедут в 68 домов, построенных по новым стандартам. Помимо этого, на разных стадиях проектирования и строительства находится 260 объектов, что занимает порядка пяти миллионов квадратных метров.

Всего в процессе расселения находятся около 27 тысяч жителей, переехали уже 22 тысячи жителей. С момента старта программы реновации введено 77 жилых домов, это порядка 17 тысяч квартир.

Ранее сообщалось, что дом на 187 квартир по программе реновации в районе Южнопортовом введут в 2021 году. Он будет представлять из себя двухсекционное монолитное здание, строительство которого ведется по индивидуальному проекту.

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