Дом по программе реновации в Восточном Измайлове планируется ввести в начале 2021 года

10:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дом по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в начале 2021 года в Восточном Измайлове. Об этом заявили представители Мосгосстройнадзора, сообщает Агентство "Москва".
Дом находится по адресу улица 13-я Парковая, владение 16А.
"Новостройка на 147 квартир планируется к вводу в эксплуатацию в начале следующего года. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных коммуникаций", – уточнили в сообщении.
Инспекторы Мосгосстройнадзора вместе с Центром экспертиз оценят качество выполненных работ, а также проведут 11 инструментальных исследований и измерений.
Придомовую территорию специалисты Центра экспертиз проверят и оценят, насколько ровно там уложили асфальтовое покрытие. Специалисты планируют уделить внимание качеству почв, которые использованы при проведении работ по благоустройству и озеленению.
Во время рейда будет проконтролировано соответствие систем холодного и горячего водоснабжения, внутреннего противопожарного водопровода и других на соблюдение требований технических регламентов и проекта.
Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее вошли 5 173 жилых дома во всех столичных округах.
Ранее говорилось, что два жилых дома построят по программе реновации в Троицке. В первом корпусе оборудуют 150 квартир, во втором – 144 квартиры.
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