Дом по программе реновации в Восточном Измайлове планируется ввести в начале 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в начале 2021 года в Восточном Измайлове. Об этом заявили представители Мосгосстройнадзора, сообщает Агентство "Москва".

Дом находится по адресу улица 13-я Парковая, владение 16А.

"Новостройка на 147 квартир планируется к вводу в эксплуатацию в начале следующего года. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных коммуникаций", – уточнили в сообщении.

Инспекторы Мосгосстройнадзора вместе с Центром экспертиз оценят качество выполненных работ, а также проведут 11 инструментальных исследований и измерений.

Придомовую территорию специалисты Центра экспертиз проверят и оценят, насколько ровно там уложили асфальтовое покрытие. Специалисты планируют уделить внимание качеству почв, которые использованы при проведении работ по благоустройству и озеленению.

Во время рейда будет проконтролировано соответствие систем холодного и горячего водоснабжения, внутреннего противопожарного водопровода и других на соблюдение требований технических регламентов и проекта.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее вошли 5 173 жилых дома во всех столичных округах.

Ранее говорилось, что два жилых дома построят по программе реновации в Троицке. В первом корпусе оборудуют 150 квартир, во втором – 144 квартиры.