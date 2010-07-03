Испано-португальский фестиваль пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Библиотеке иностранной литературы 30 ноября пройдет фестиваль испано- и португалоязычных стран, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Лекции, языковые курсы, выставки, встречи, танцевальные мастер-классы, презентации книг и специальная программа для детей будут организованы в Ибероамериканском культурном центре, который находится на третьем этаже библиотеки.
В мероприятии примут участие посольства испано- и португалоязычных стран, студенческие землячества, Институт Сервантеса в Москве, языковые школы, издательства и переводчики, танцевальные коллективы и музыканты.
В рамках фестиваля пройдет литературно-музыкальный спектакль "Я – Федерико Гарсиа Лорка", посвященный известному испанскому поэту.
Желающие смогут посмотреть первую часть фильма "Взгляд покоренных народов 500 лет спустя". Зрителям покажут оригинальную версию на испанском языке с английскими субтитрами. Показ состоится на встрече, посвященной испанскому историку и философу Мигелю Леону Портилье. Также будет открыта выставка "Мексика. Всемирное наследие". В экспозиции представят фотографии интересных мест страны.
Для любителей русской литературы пройдут публичные чтения романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Пушкина. Причем прозвучит он не только на русском, но и португальском и испанском языках.
Для маленьких гостей в детском зале библиотеки пройдут уроки португальского языка и викторина "Путешествие по миру испанского языка". Для ребят поставят спектакли по мотивам бразильских сказок, а также расскажут им о Тенерифе – самом крупном из Канарских островов. Знания испанского или португальского языков для участия не требуется.
Шеф-повар посольства Португалии в РФ Рикардо Лопеш расскажет о традиционных для своей страны праздниках. Главный редактор международного журнала "Турист" Илья Дубровский и эксперт Элла Овчар познакомят гостей фестиваля с Гаваной.
Также выступят барабанщики школы самбы Samba Real. Они продемонстрируют шоу в стиле карнавального Рио-де-Жанейро. Желающих научат латиноамериканским танцам, а завершит фестиваль концерт народного ансамбля "Гренада".
Все мероприятия бесплатные, но требуется предварительная регистрация.
В конце ноября в Москве откроется фестиваль Волшебных китайских фонарей. На мероприятии представят более 40 ярких и красочных световых конструкций, транслирующих культуру и одну из самых древних традиций Китая в современный мир. В программе – ежедневное шоу, национальная кухня и необычные мастер-классы.
Почувствовать дух китайской культуры и проникнуться праздничной новогодней атмосферой можно будет в парке "Сокольники" с 29 ноября по 23 февраля. Вдохновением для фестиваля стал китайский праздник фонарей, который отмечают в последний день двухнедельного китайского Нового года.
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