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Общество

01:09

Рейсы в Москву из Хельсинки отменили из-за забастовки

город общество за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Финская авиакомпания Finnair в понедельник, 25 ноября отменит 250 рейсов, в том числе в города России и обратно, из-за забастовки сотрудников финской почты.

Как сообщил перевозчик, компания уже отменила 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября. Список рейсов и информацию для клиентов можно найти на сайте.

В частности, отменен рейс AY720 из Москвы в Хельсинки и рейс AY704 из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Двухнедельная забастовка почтальонов идет в Финляндии с 11 ноября. Она затронула около девяти тысяч сотрудников.

По данным телерадиокомпании Yle, переговоры профсоюза с работодателем зашли в тупик. В знак солидарности к забастовке подключились профсоюзы из сферы морских перевозок, а также специалисты, обслуживающие наземный транспорт.

Авиакомпания Lufthansa ранее из-за забастовки отменила около 1,3 тысячи рейсов. В компании отметили, что в результате она затронула более 180 тысяч пассажиров.

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