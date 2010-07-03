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Город

12:28

Москвичи выберут лучшие варианты благоустройства спортплощадок

город общество

Второй этап голосования по программе "Мой район" стартовал на столичном портале "Активный гражданин". Жителям города предстоит выбрать варианты благоустройства спортивных площадок, передает портал мэра и правительства Москвы.

В первом пункте опроса пользователям предложат выбрать категории, за которые они хотят проголосовать – "Спортивные комплексы", "Элементы спортивной площадки" и "Игровые столы". Дальнейшие вопросы варьируются в зависимости от отмеченного варианта.

Пользователи смогут либо выбрать полностью готовые спортивные комплексы, либо их отдельные элементы. Последний вопрос посвящен выбору категории игрового стола для обновленных площадок – можно будет отметить столы для текбола, теннисный стол №1 или антивандальный теннисный стол №2.

Возможные проекты спортивных зон представили на выставке-презентации "Город: детали" на территории ДВНХ. Свои работы там представили дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 стран мира.

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