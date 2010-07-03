Москвичи выберут лучшие варианты благоустройства спортплощадок

Второй этап голосования по программе "Мой район" стартовал на столичном портале "Активный гражданин". Жителям города предстоит выбрать варианты благоустройства спортивных площадок, передает портал мэра и правительства Москвы.

В первом пункте опроса пользователям предложат выбрать категории, за которые они хотят проголосовать – "Спортивные комплексы", "Элементы спортивной площадки" и "Игровые столы". Дальнейшие вопросы варьируются в зависимости от отмеченного варианта.

Пользователи смогут либо выбрать полностью готовые спортивные комплексы, либо их отдельные элементы. Последний вопрос посвящен выбору категории игрового стола для обновленных площадок – можно будет отметить столы для текбола, теннисный стол №1 или антивандальный теннисный стол №2.

Возможные проекты спортивных зон представили на выставке-презентации "Город: детали" на территории ДВНХ. Свои работы там представили дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 стран мира.