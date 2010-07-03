Москвичи и туристы увидят 21 машину из коллекции Музея истории трактора

Научно-технический музей истории трактора покажет 21 машину из своей коллекции, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Выставка "Эволюция тяговой силы: от сохи до современных машин" будет проходить с 4 по 13 октября в рамках фестиваля "Золотая осень", главной темой которого стали инновации в сельском хозяйстве.
Экспозиция развернется на переходе от Манежной площади к площади Революции. На ней будут представлены тракторы производства СССР, США, Италии, ФРГ и Австрии – от трактора Fordson 1917 года сборки до самых современных машин.
Отмечается, что тракторы приедут в Москву на шести фурах прямиком из Чебоксар.
Фестиваль "Золотая осень" стартует в этом году в Москве с 4 октября и пройдет на более чем 1,5 тысячи площадок.
На Красной площади будет организована самая масштабная площадка "Золотой осени". Здесь появятся русское поле, дикий сад, пастбище с деревянными скульптурами животных, пасека с ульями и мельница, украшенная граффити со сценками из мультфильмов "Союзмультфильма".
На 10 площадках по всей Москве организаторы фестиваля подготовили уникальную историческую программу. На улице Матвеевской появится средиземноморский портовый городок XIX века. Площадка на улице Перерва расскажет об аграрных революциях.
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