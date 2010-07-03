Более 30 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в понедельник, 24 сентября.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Домодедово отложили 14 рейсов и 11 перенесли. В Шереметьево задержали два рейса, во Внуково еще четыре и четыре отменили.

Ранее самолет авиакомпании "Якутия", следовавший из столичного аэропорта Внуково, совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.