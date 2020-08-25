Довыборы в Москве пройдут согласно новейшим электоральным трендам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественный штаб по контролю и наблюдениями за довыборами в советы муниципальных депутатов начал работу в столице. Гражданские активисты будут следить за голосованием в районах Марьино и Бабушкинский, в каждом из которых выберут по два депутата.

Эти выборы будут первыми в городе, на которых все избиратели смогут при желании отдать свой голос онлайн, а голосование продлится не один, а несколько дней. Ранее эти форматы в Москве задействовали только в качестве эксперимента.

Дополнительные выборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский назначены на 13 сентября. Однако с 2 по 12 сентября у москвичей по уважительным причинам будет возможность проголосовать на участках досрочно, 11 и 12 сентября – отдать голос онлайн, а 13 сентября избиратели смогут сделать это на участке или дома. Всего в районах 13 сентября с 8:00 до 20:00 будут открыты 30 избирательных участков.

За ходом голосования будут наблюдать общественники. Специальный штаб по контролю и наблюдению за дополнительными выборами создан на базе Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы. Руководителем штаба назначен зампредседателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Он рассказал, что сейчас набирается порядка 65 наблюдателей, то есть по два на каждый участок – один основной, один резервный.

В каждом округе москвичи выберут двух депутатов. На вакантные места претендуют 26 человек, уточнил глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. Он добавил, что это 15 кандидатов в Бабушкинском районе, 11 – в Марьине.

Ермолов объяснил, что было зарегистрировано 28, но двое отозвали кандидатуры. 11 человек получили отказ в регистрации, четверо утратили статус, один снял кандидатуру на этапе регистрации, отметил глава Мосгоризбиркома.

Как сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, на предстоящих в сентябре выборах протестируют электронный реестр избирателей – технологию, которая должна защитить систему от попыток двойного голосования.

Он пояснил, что в реестр избирательные комиссии будут вносить информацию о фактах получения электронных бюллетеней, досрочном голосовании. Костырко указал, что доступ к электронному реестру будет у членов избирательных комиссий территориального и участкового уровней – в режиме реального времени они смогут увидеть, подавал ли явившийся на участок человек заявку на электронное голосование. Если избиратель проголосовал досрочно, а после этого подал заявление на электронное голосование, проголосовать в интернете у него не выйдет.

Если гражданин записался, но передумал участвовать в онлайн-голосовании, он может дождаться 13 сентября и прийти на участок. Там проверят, что доступ к электронному бюллетеню он не получал и выдадут бумажный бюллетень. 12 сентября сразу после 20:00 список тех, кто записался на онлайн-голосование, но участия в нем не принял, передадут в традиционные УИКи.