Поезда на Курском направлении МЖД следуют с увеличенными интервалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда на Курском направлении МЖД по техническим причинам следуют с увеличенным интервалом, говорится на сайте магистрали.

Диспетчеры принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) в связи с проведением путевых работа изменится 30 августа. Изменения коснуться электричек, курсирующих между станциями Яганово – Михнево – Детково.

Расписание электричек Ленинградского направления также изменят в первой половине сентября в связи с обновлением инфраструктуры.

