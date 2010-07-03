Московские поликлиники проведут лекции по профилактике заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные поликлиники пригласили москвичей на лекции, посвященные профилактике и ранней диагностике заболеваний. Они пройдут с 26 по 31 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, 26 августа в филиале №1 городской поликлиники №62 состоится лекция "Всеобщая диспансеризация. Задачи". На ней специалисты расскажут о том, как организованы прием и обследование пациентов. А в детской городской поликлинике №94 в ближайший понедельник прочитают лекцию о влиянии экологии на самочувствие юных москвичей и дадут советы, как защитить детей от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

27 августа в филиале №2 поликлиники №121 можно будет узнать, как правильно оказать первую помощь при обмороках. В среду в городской поликлинике №109 расскажут о профилактике артериальной гипертензии , а в четверг в филиале №1 детской городской поликлиники №99 состоится лекция об уходе за младенцем в первый год жизни. В тот же день в городской поликлинике №69 кардиологи проведут встречу на тему профилактики инфаркта и инсульта.

Помимо этого, 30 и 31 августа всех, кто интересуется медициной и здоровым образом жизни ждут в филиале №2 детской городской поликлиники №122 и в филиале №8 поликлиники №121. Врачи познакомят посетителей с мерами по профилактике паразитарных заболеваний и предотвращению онкозаболеваний.

Ранее сообщалось, что с начала лета обследование в павильонах "Здоровая Москва" прошли более 250 тысяч горожан. 66% от общего числа посетителей – женщины, которые, как отметили организаторы, серьезнее подходят к вопросу о своем здоровье. В городских зонах отдыха работает 46 медицинских павильонов "Здоровая Москва".