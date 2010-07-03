Более 3 млн квадратных метров дорожной разметки появится в столице в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более трех миллионов квадратных метров дорожной разметки появится в столице в текущем году, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В текущем году специалистами комплекса городского хозяйства Москвы будет обновлена дорожная разметка на 4 тысячах объектов", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Он отметил, что на данный момент дорожная разметка нанесена на основных транспортных магистралях, главных улицах города, а также около образовательных, культурных и социально значимых объектов.

По словам Бирюкова, специалисты выполняют разметку долговечными пластичными материалами. Работу ведут преимущественно ночью, чтобы не создавать неудобств.

Глава проектного технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский ранее сообщил, что в России могут появиться скоростные "турбоперекрестки" и светофоры с квадратными секциями, а первый такой перекресток, возможно, организуют в столице уже в текущем году. Предполагается, что нововведение снизит аварийность на дорогах.

