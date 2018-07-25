В музее-заповеднике "Царицыно" обновили систему навигации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В музее-заповеднике "Царицыно" на юге столицы установили более 500 указателей, табличек, стендов и карт на трех языках – на русском, английском и китайском. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Часть табличек снабжена QR-кодами.

"На разработку новой системы навигации ушло около года. Мы привлекали как внутренних, так и сторонних экспертов. Прежние носители морально устарели. Информация на них была представлена только на русском языке, что создавало существенные неудобства иностранным гостям. Сейчас количество указателей увеличилось в несколько раз, у всех носителей единый лаконичный дизайн", – сообщила директор заповедника Елизавета Фокина.

Также в парке появились зеркальные киоски, обшитые панелями, отражающими окружающий пейзаж, и два автомата с кормом для белок и уток.

Ранее сообщалось, что специалисты реставрируют храм иконы Божией Матери "Живоносный источник" с колокольней XVIII века в Царицыне. Работы планируется завершить в 2019 году. Рабочие уже очистили фасады храма от пыли и грязи, укрепили кладку здания, устранили трещины и восстановили позолоту на куполе и кресте колокольни.

Также завершилось комплексное благоустройство и озеленение парка "Митино" на северо-западе столицы. В парке появились семь спортивных и четырех детских площадок и малые архитектурные формы. Стало больше зелени: добавилось более 500 деревьев и около 3,5 тысячи кустарников, около тысячи квадратных метров цветников.