Жители столицы смогут сообщать о работе кондиционеров в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пассажиры общественного транспорта в столице смогут сообщать о работе кондиционера в салоне через приложение "Московский транспорт". Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В мобильном приложении "Московский транспорт" появилась новая удобная функция, с помощью которой пользователи могут сообщить о слишком высокой или низкой температуре в автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах. Цель сервиса – сделать поездки пассажиров по городу еще комфортнее", – рассказали в Мосгортрансе.
В пресс-службе компании-перевозчика сообщили, что специалисты будут проверять устройства после обращения – то есть речь о моментальном устранении неисправностей не идет.
Для того чтобы подать заявку, необходимо перейти на страницу обратной связи в приложении. Попасть на нее можно с главной страницы, из раздела "Общение" или после нажатия на значок "Кондиционеры" во вкладке "Интересное".
Чтобы обращение было обработано, пользователь должен указать все параметры транспортного средства – вид транспорта, бортовой номер, а также дату и время поездки.
Помимо описанного способа, указать на неисправный кондиционер можно по бесплатной горячей линии, через форму обратной связи на Едином транспортном портале или через Twitter-аккаунт Мосгортранса.
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