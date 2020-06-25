Жители столицы смогут сообщать о работе кондиционеров в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры общественного транспорта в столице смогут сообщать о работе кондиционера в салоне через приложение "Московский транспорт". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В мобильном приложении "Московский транспорт" появилась новая удобная функция, с помощью которой пользователи могут сообщить о слишком высокой или низкой температуре в автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах. Цель сервиса – сделать поездки пассажиров по городу еще комфортнее", – рассказали в Мосгортрансе.

В пресс-службе компании-перевозчика сообщили, что специалисты будут проверять устройства после обращения – то есть речь о моментальном устранении неисправностей не идет.

Для того чтобы подать заявку, необходимо перейти на страницу обратной связи в приложении. Попасть на нее можно с главной страницы, из раздела "Общение" или после нажатия на значок "Кондиционеры" во вкладке "Интересное".

Чтобы обращение было обработано, пользователь должен указать все параметры транспортного средства – вид транспорта, бортовой номер, а также дату и время поездки.

Помимо описанного способа, указать на неисправный кондиционер можно по бесплатной горячей линии, через форму обратной связи на Едином транспортном портале или через Twitter-аккаунт Мосгортранса.

