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13:22

Жилой дом 1910 года постройки в Басманном районе отремонтируют

город строительство

13:22

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доходный дом Расторовой в Басманном районе в центре столицы планируют капитально отреставрировать, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Капитальный ремонт многоквартирного дома" по адресу Большой Спасоглинищевский переулок, дом 6/1, Басманный район, ЦАО Москвы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что здание является исторически ценным градоформирующим объектом.

В рамках ремонта установят номерные таблички и флагодержатели, покрасят стены главного фасада, декоративных элементов, карниза и поясков, а также оконных прямолинейных откосов и арочного пролета.

Ранее сообщалось, что здание Фряновской мануфактуры Залогиных XVIII-XIX веков, которое находится на Воронцовской улице в Москве, отреставрирует победитель аукциона в течение пяти лет. Стартовая цена здания составила 9,7 миллиона рублей. Здание является объектом культурного наследия регионального назначения. Компания ООО "Галакс Траст", выигравшая аукцион, готовит реставрационное задание и разрабатывает план по определению функционального назначения строения.

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город строительство

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