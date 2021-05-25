Строительство первого детсада согласовали в Москве по проекту "Индустриальные кварталы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство первого детского сада по проекту "Индустриальные кварталы" согласовано в столице в рамках реорганизации бывшей промзоны Октябрьское Поле. Об этом сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики.
По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, договор по развитию территории подписали летом 2020 года по инициативе правообладателя.
"Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства детского сада в рамках реорганизации бывшей промышленной зоны Октябрьское Поле по городскому проекту "Индустриальные кварталы", – уточнил заммэра.
Он также добавил, что в рамках проекта появятся два детсада на 200 мест, школа и поликлиника, а также недвижимость общей площадью свыше 170 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что на территории реорганизуемой промзоны Грайвороново построят 14 социальных объектов. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на территории появятся семь детских садов, шесть школ, детско-взрослая поликлиника, а также жилые и нежилые здания.
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