Камерную сцену Большого театра отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В городе выполнят работы по реконструкции, реставрации и приспособлению для современного использования Камерной сцены имени Покровского Государственного академического Большого театра России. О запланированной реставрации сообщили в департаменте градостроительной политики, передает Агентство "Москва".

Театр находится на Никольской улице. "В марте этого года с Мосгорнаследием был согласован эскизный проект, объявлены закупочные процедуры на проведение технологического и ценового аудита проектных решений", – следует из заявления руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По его словам, в следующем году планируется закончить проектирование. Так, основной объем строительно-монтажных работ придется на 2022-2024 года, пояснил Левкин.

Благодаря работам Камерная сцена будет приспособлена для современного использования.

На объекте выполнят первоочередные противоаварийные мероприятия. Отмечается, что в ходе реставрации там сохранятся объемно-пространственные характеристики.

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