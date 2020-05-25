Камерную сцену Большого театра отреставрируют

16:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В городе выполнят работы по реконструкции, реставрации и приспособлению для современного использования Камерной сцены имени Покровского Государственного академического Большого театра России. О запланированной реставрации сообщили в департаменте градостроительной политики, передает Агентство "Москва".
Театр находится на Никольской улице. "В марте этого года с Мосгорнаследием был согласован эскизный проект, объявлены закупочные процедуры на проведение технологического и ценового аудита проектных решений", – следует из заявления руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.
По его словам, в следующем году планируется закончить проектирование. Так, основной объем строительно-монтажных работ придется на 2022-2024 года, пояснил Левкин.
Благодаря работам Камерная сцена будет приспособлена для современного использования.
На объекте выполнят первоочередные противоаварийные мероприятия. Отмечается, что в ходе реставрации там сохранятся объемно-пространственные характеристики.
Ранее стало известно, что дом-музей Бориса Пастернака в Переделкине отреставрируют. Он расположен в писательском поселке в ТиНАО.
"Торги Москвы": как работает льготная программа аренды "Рубль за квадрат"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: