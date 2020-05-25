Более 20 тысяч человек записались в центры госуслуг "Мои документы" за два дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 20 тысяч москвичей записались на получение услуги в центры госуслуг "Мои документы" за последние два дня, сообщает пресс-служба центров.

В частности, столичные жители чаще всего планировали воспользоваться услугами социального направления. В пресс-службе напомнили, что все центры в настоящее время работают по экстерриториальному принципу. Все услуги в настоящий момент осуществляются только по предварительной записи.

В пресс-службе также рассказали, что все сотрудники центров прошли тест на коронавирус и обеспечены средствами индивидуальной защиты. В центрах госуслуг обеспечен контроль температуры тела сотрудников, которая проверяется каждые 4 часа.

Кроме того, в пресс-службе сообщили о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм при возобновлении работы центров для посетителей. В частности, созданы условия для соблюдения социальной дистанции. В центрах нанесли соответствующую разметку, а окна для записи сформированы так, чтобы не допустить скопления людей. Сотрудников же рассаживают через окно с целью обеспечения соцдистанцирования.

"На выдачу документов один временный слот составит 15 минут, на прием и оформление бумаг – 45 минут", – отметили в пресс-службе центров госуслуг "Мои документы".

Дополнительную информацию об организации работы центров госуслуг в условиях режима повышенной готовности можно будет узнать на портале md.mos.ru.

"Районные центры "Мои документы" открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00. Задать вопрос или получить консультацию по оформлению государственной услуги можно, обратившись в Единую справочную службу по телефону +7 (495) 777-77-77", – напомнили в пресс-службе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в центрах госуслуг с 25 мая можно будет получить 144 услуги из 220. Кроме того, депутат Мосгордумы Ольга Мельникова сообщила, что всего будет открыто 88 центров. По ее словам, в 17 из них можно будет оформить документы по кадастровому учету, а также зарегистрировать права по заявлению от индивидуальных предпринимателей.