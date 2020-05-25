Онищенко оценил данные о преодолении пика коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил жителей столичного региона о необходимости соблюдать меры предосторожности.
Об этом он заявил, комментируя экспертные данные о том, что Москва и Московская область стали единственными российскими регионами, которые прошли пик заболеваемости COVID-19.
"Необходимо удерживать эту динамику. К тому же у нас в столице пока не состоялся коллективный иммунитет, который должен выработаться у большинства", – отметил Онищенко.
Парламентарий призвал москвичей и далее соблюдать ранее предписанные нормы и рекомендации властей. В противном случае ситуация может ухудшиться, сообщает "Вечерняя Москва".
При этом он добавил, что в других регионах ситуация намного лучше, чем была в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому времени, чтобы выйти на плато и перешагнуть пик, там понадобится меньше.
Сергей Собянин ранее объявил о старте первого этапа ослабления ограничений. В частности, с 25 мая начнут работать некоторые многофункциональные центры "Мои документы", а также возобновит предоставление услуг каршеринг.
По последним данным, в России зафиксировано 344 481 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 113 299. За весь период зарегистрировано 3 541 летальных исхода.
Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: