Онищенко оценил данные о преодолении пика коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил жителей столичного региона о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Об этом он заявил, комментируя экспертные данные о том, что Москва и Московская область стали единственными российскими регионами, которые прошли пик заболеваемости COVID-19.

"Необходимо удерживать эту динамику. К тому же у нас в столице пока не состоялся коллективный иммунитет, который должен выработаться у большинства", – отметил Онищенко.

Парламентарий призвал москвичей и далее соблюдать ранее предписанные нормы и рекомендации властей. В противном случае ситуация может ухудшиться, сообщает "Вечерняя Москва".

При этом он добавил, что в других регионах ситуация намного лучше, чем была в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому времени, чтобы выйти на плато и перешагнуть пик, там понадобится меньше.

Сергей Собянин ранее объявил о старте первого этапа ослабления ограничений. В частности, с 25 мая начнут работать некоторые многофункциональные центры "Мои документы", а также возобновит предоставление услуг каршеринг.

По последним данным, в России зафиксировано 344 481 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 113 299. За весь период зарегистрировано 3 541 летальных исхода.